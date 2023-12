basket. A PISTOIA PASSA PER UN SOFFIO LA VUELLE PESARO

Sfuma per un punto il sogno della vittoria: il match finisce 73-74

PISTOIA. PalaCarrara con spalti gremiti, quasi 3500 spettatori, ma la bolgia che sempre spinge i ragazzi biancorossi stavolta non basta, anche un pizzico di fortuna in più non avrebbe guastato.

La Vuelle Pesaro è squadra ostica e stavolta ha dimostrato di avere più cinismo di Estra Pistoia. Inizio scoppiettante, col quintetto base di Pistoia che ha messo subito i puntini sulle i, riuscendo a impressionare la squadra avversaria e confermando il buon lavoro di coach Brienza, validissimo timoniere di questa squadra.

Pesaro, guidata dalla regia di Cinciarini, teneva però testa, soprattutto con diversi atleti che dimostravano di avere la mano calda per il tiro da 3.G

Gara difficile, e lo sapevamo, ma i ragazzi di Pistoia dimostrano di essere gruppo solido e tentano sempre di rimediare alla fuga di Pesaro, certo qualche ferro di troppo fiaccava un pò il morale di tutto il palazzetto, e arriviamo ad inizio ultimo quarto con Pesaro avanti di 17 punti.e tutti speravamo in un altro tempo spettacolare di Moore, che però non si ripeteva e segnava sul tabellino solo 4 punti, mancando anche la tripla che avrebbe portato la vittoria.

Indubbiamente nell’economia della gara ha pesato a favore della Vuelle l’apporto della panchina, 44 punti sui 74 segnati. Finisce quindi 73-74 la gara al PalaCarrara con il sogno della vittoria sfumato per un soffio.

Appuntamento a sabato prossimo contro Bologna, e comunque forza ragazzi, sempre forza Pistoia.

[Gianluca Risi]