basket. ALLENAMENTI & ABBONAMENTI

Cresce l’ entusiasmo attorno all’Estra Pistoia Basket

PISTOIA. Abbiamo assistito agli allenamenti di Estra Pistoia, da qualche giorno nuovamente sul parquet del PalaCarrara, ovviamente partitelle e tiri sotto la direzione dello staff tecnico, agli ordini di coach Brienza.

Tanta voglia di fare bene per la prossima stagione di A1, e tanto entusiasmo intorno alla squadra.

A tal proposito vogliamo ricordare che da oggi 6 settembre ripartirà la campagna abbonamenti con acquisto in presenza al palasport, la società ricorda che chi volesse acquistare la tessera stagionale per curva Pistoia deve affrettarsi perchè siamo vicini all’esaurimento dei posti disponibili.

Appuntamento sul campo a Sansepolcro per il torneo di sabato e domenica prossimi.

Forza ragazzi e forza Pistoia !

[Gianluca Risi]