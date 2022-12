basket. ALTRA VITTORIA PER LA GIORGIO TESI GROUP

PISTOIA. Altra festa tra le mura amiche, potremmo dire che il “fortino” PalaCarrara è stato difeso alla grande dai ragazzi di coach Brienza.

Troppa Pistoia per questa Rimini, ad un certo punto del match Gtg era avanti di 29 punti, la gara non ha mai espresso dubbi su chi avrebbe vinto, semmai, a parte qualche minuto di rilassamento dei pistoiesi ci si domandava quanti punti avrebbe segnato il buon Jazz Johnson, ad

esso militante nelle fila di Riviera Banca.

E di punti ne ha segnati 24, ma la compagine di Brienza, a parte pochi errori, ha tenuto sempre in mano il boccino del match.

Il primo quarto si è chiuso sul 20-9, poi 39-27 metà gara. Il terzo periodo si chiudeva sul 65-42 per arrivare al finale di 79-62. Buona prova corale, come già detto in altre occasioni.

La forza di questa squadra è il gruppo, consentendo a coach Brienza di poter sfruttare al meglio tutti i componenti del roster, avanti così dunque, Pistoia in testa alla classifica, anche se in coabitazione e testa già alla gara di mercoledì prossimo…

Forza Pistoia.

[Gianluca Risi]