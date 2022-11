basket. ANCORA UN RISULTATO POSITIVO PER LA GIORGIO TESI GROUP

La GTG al PalaCarrara contro il Chiusi conferma il proprio primato in classifica

PISTOIA. Al PalaCarrara i giocatori di coach Brienza fanno il giro d’onore salutando tutto il pubblico che intona la canzoncina “la capolista se ne va”…

Finisce 63-47 la partita di domenica 27 novembre e Pistoia si conferma in testa alla classifica del girone rosso A2, ma non è stato tutto facile.

Il risultato bassino conferma le difficoltà di andare a canestro delle due squadre, in particolare per i ragazzi di casa sin dall’inizio del match tra ferri presi e secondi tiri non infilati si è prospettata una gara in salita.

Il primo quarto pareva denotare un certo nervosismo da parte dei pistoiesi che chiudevano sotto (8-12), per condurre poi fino a metà gara, col punteggio di 30-22.

Altalenante l’andamento del match fino all’ultimo periodo, quando capitan Della Rosa segnava un paio di triple molto pesanti e trascinava così squadra e morale di tutti, e allora si faceva (apparentemente) tutto più semplice.

Fine gara senza dubbi con Pistoia avanti di 16 punti.

Risultato finale 63-47 e testa della classifica confermata.

Copeland e Varnado sopra a tutti come punteggio (17 e 15). Ma la forza di questa squadra è il gruppo, oltre a coach Brienza.

Forza Pistoia.

[Gianluca Risi]