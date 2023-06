basket. BAGNO DI FOLLA AL PALACARRARA PER IL RITORNO IN A

PISTOIA. Mercoledì scorso grande festa al palazzetto dello sport di Pistoia. Alla presenza di circa millecinquecento tifosi si è celebrata e omaggiata la squadra che contro tutto e tutti (si facile salire sul carro dei vincitori) ha regalato splendide emozioni per tutta la regular season, e una volta terminata la (forse inutile) fase ad orologio, si è distinta nei playoff, facendo capire a chi ama lo sport cosa significa veramente essere Squadra, senza bisogno di fare acquisti folli ed extra dopo la stagione regolare.

Capitanati da un meraviglioso ragazzo dal nome di Gianluca Della Rosa, cuore sempre oltre l’ostacolo e anima in campo e in panca pronto a incitare i compagni quando serve, coadiuvato da un veterano come Saccaggi, un timoniere “canturino” come Nicola Brienza, i ragazzi hanno battuto Torino fuori casa e hanno conquistato sul campo il passaggio alla seria A.

Quindi mercoledì sera altro bagno di folla e meritati festeggiamenti. Salutati ed osannati tutti i componenti dello staff, il presidente Capecchi è stato premiato dal sindaco Alessandro Tomasi. Volti sorridenti e tanta voglia di riempire di nuovo il “palazzo”, forza ragazzi, forza Pistoia.

[Gianluca Risi]