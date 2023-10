basket. ESTRA PISTOIA ANCORA A ZERO PUNTI

Il match finisce 72- 84. Fotoservizio di Gianluca Risi

PISTOIA. Al PalaCarrara si gioca la quarta di campionato e i padroni di casa si trovano ad affrontare una Germani Basket che si mette avanti sin dall’inizio e concede ben poco ai ragazzi di coach Brienza.

Brescia lascia poche speranze alle giocate spesso confuse dei pistoiesi Tante palle perse o giocate male, Leonessa con un Della Valle che mette a referto 26 punti e a tre quarti di gara arriva ad un vantaggio di 20 punti.

Willis per Pistoia lancia più volte il cuore oltre l’ostacolo,(21 punti alla fine) e pure i 19 punti di un Ogbeide che deve sicuramente migliorare non bastano a colmare le differenze tra le due rivali, e il risultato finale porta ad un conclusivo 72-84,forse anche per un black out pistoiese nel terzo periodo.

La festa per la prima gara vinta in A1 è rimandata quindi, ma siamo sicuri che coach Brienza saprà scuotere i ragazzi, oltre all’immancabile sostegno dei supporters biancorossi.

Prossima gara in trasferta a Brindisi e ora più che mai forza Pistoia!

[Gianluca Risi]