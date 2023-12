basket. ESTRA PISTOIA BATTE ANCHE LA CARROZZATA GEVI NAPOLI

Il match finisce 81-76

PISTOIA. Al palaCarrara arriva un’altra big, è di scena la sfida Estra Pistoia — Gevi Napoli.

I ragazzi di coach Brienza devono anche fare i conti con l’assenza di Varnado, ai box per 45 giorni e attendendo l’arrivo e l’inserimento in squadra di Blakes, dovranno sopportare anche le rotazioni corte.

Ma coach Nicola Brienza ha senza dubbio il merito di aver creato un gruppo che nei momenti difficili butta il cuore oltre l’ostacolo e tiene testa alle avversarie, anche le più blasonate.

Questa squadra vende cara la pelle e al palazzetto di viale Fermi stavolta se ne rende conto Milicic, coach di Napoli.

Partita combattutissima, punto su punto,e spesso le decisioni arbitrali , apparse ai più misteriose, riuscivano ad infuocare il palaCarrara (3700 presenti).

Ma ieri sera era destino che Capitan Della Rosa prendesse per mano la squadra e tra assist e bombe da tre, di cui una sulla sirena del terzo periodo, trascinasse il gruppo alla vittoria sulla corazzata Napoli.

Da segnalare 5 giocatori in doppia cifra, risultato finale 81-76, con gli ultimi 90 secondi al cardiopalma, secondi che sembravano non passare mai, e Pistoia dunque sale a 10 punti in classifica.

Forza ragazzi e forza Pistoai, e …grazie Capitan Della Rosa.

[Gianluca Risi]