basket. ESTRA PISTOIA BATTE BERTRAM TORTONA 84 — 71

PISTOIA. PalaCarrara gremito per la sfida contro la Bertram, 3830 gli spettatori presenti e gara combattuta quasi fino alla fine.

Si quasi, perchè dopo due tempi combattuti ma abbastanza densi di errori da parte di Pistoia che però conduceva chiudendo il primo quarto sul 23-17 e a metà gara vedeva il tabellone segnare 45-30 per i padroni di casa, il terzo periodo segnava una ripartenza di Tortona che segnava e i ragazzi di Brienza dovevano attendere quasi 6 minuti prima di scuotere la rete del canestro avversario.

Il terzo quarto si chiudeva sul punteggio di 57 — 54, ma il periodo finale ripartiva con Pistoia che metteva le cose in chiaro segnando canestri che le permettevano di prendere il largo tanto che la gara finiva 84-71.

Da segnalare il ritrovato Willis che mette a referto 16 punti, come Charlie Moore e Hawkins che giocava con una maschera protettiva, quasi fosse un supereroe invocato dai tifosi, che a fine gara portava a casa 15 punti..

Miglior giocatore della gara Carl Wheatle, che oltre che mordere in difesa , quando parte in attacco riesce pure a segnare cadendo a terra, per ben due volte..

Buona la prova di capitan Della Rosa, sempre un leone.

Il voto assegnato a Coach Brienza prevede un 8 pieno.

Forza ragazzi, forza Pistoia.

[Gianluca Risi]