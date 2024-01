basket. ESTRA PISTOIA SUPERA 78-71 IL GIVOVA SCAFATI

Nono successo per la squadra pistoiese ieri sera al PalaCarrara di fronte ad un numeroso pubblico

PISTOIA. Al PalaCarrara appuntamento serale con il basket. Va in scena una sfida importante, il cui risultato potrebbe essere determinante, oltre che per il morale per l’obiettivo salvezza. La Givova Scafati è un ostacolo difficile e determinato (in A1 è difficile non esserlo) e si preannuncia battaglia sul parquet e i ragazzi di Brienza devono ritrovare punti e vittoria dopo la deludente gara in Sardegna.

Ma le partite a volte sembrano più difficili di quanto non lo siano in realtà, soprattutto se la fortuna non è dalla tua parte, e questo si traduce in tiri da tre punti che non entrano mai, mentre agli avversari pare la cosa più semplice tirare dall’arco.

Il primo quarto finisce con i campani a 21 punti contro i 10 dei padroni di casa, quindi gara che si preannuncia decisamente in salita, e anche il secondo quarto vede Scafati comandare con 51 – 43 sul tabellone.

Ma il pubblico del PalaCarrara sostiene energicamente la squadra, negli spogliatoi il coach Nicola Brienza deve aver scrollato i suoi e nel secondo tempo di gara, tutti sembravano più determinati a rendere quantomeno difficile la vita degli ospiti, difendendo alla grande e inducendo gli avversari a forzare spesso le soluzioni al tiro, come nel caso del “professore” David Logan e portando a ripetuti errori.

Il terzo quarto vedeva le squadre vicine (51-54), ma nell’ultimo periodo ecco che spronati dal mai domo Capitan Della Rosa anche Moore e Willis, segnavano bombe da 3 punti che tagliavano gambe e fiato, nonchè le speranze degli avversari, con Moore che a 35 secondi dalla fine metteva definitivamente fine alla gara segnando da lontano, con uno stepback straordinario.

Risultato finale 78-71 e tutta la squadra che esultava insieme ai circa 3800 spettatori presenti.

Forti emozioni quindi al palazzo di via Fermi e febbre da sabato sera in chiave basket che aumenta, (da segnalare un incremento degli abbonamenti per il girone di ritorno).

Quindi applausi a scena aperta a tutta la squadra , guidata dal fantastico coach Nicola Brienza, valore aggiunto di questa squadra, che nella partita di ieri ha ritrovato Jordon Varnado, al rientro dall’infortunio. Forza Pistoia e appuntamento alle prossime gare.

Gianluca Risi