basket. EXTRA PISTOIA BATTE DINAMO SASSARI

Il match finisce 68-63

PISTOIA. È l’ora di pranzo quando le due compagini scendono sul parquet, Dinamo Sassari affronta Pistoia nella gara delle ore dodici.

I ragazzi di coach Brienza conducono da subito i giochi e fanno capire agli isolani che non sarà facile avere la meglio sul parquet di viale Fermi. Il primo periodo si chiude con Pistoia avanti per 24-17.

Nei restanti tempi di gioco i ragazzi di Brienza rimangono sempre al comando ma Sassari rende dura l’impresa perchè non appena Estra Pistoia cala d’intensità, o meglio, quando le idee si appannano, i sardi segnano con la stessa percentuale dei padroni di casa, e il secondo quarto, e poi anche il terzo fanno tremare le gambe ai 3100 spettatori presenti.

Alla ripresa dell’ultimo quarto Pistoia fatica non poco a rintuzzare l’avvicinamento della Dinamo, avvicinamento che si concretizza pericolosamente negli ultimi due minuti di gara.

Due minuti che al pubblico paiono un’eternità, con time out chiamati a spezzare il ritmo e i nervi di chi stava avanti (Pistoia). Due tiri liberi messi a segno da Hawkins negli ultimi secondi, riportavano lo score sul 68-63. Con festa finale del pubblico che acclamava e salutava i propri beniamini.

Testa adesso alla prossima gara e, come sempre, forza Pistoia!

[Gianluca Risi]