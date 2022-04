basket. GTG GROUP VINCE SU TOP SECRET FERRARA

PISTOIA. Una partita difficile, andata in scena al PalaCarrara in una atmosfera triste, Tante le lacrime versate prima di inizio gara nel ricordo di Lorenzo Giordano, presidente degli Untouchbles e amico di tanti giocatori ma non solo.

Dopo il minuto di raccoglimento la partita comincia bene per i pistoiesi, al 10′ minuto lo score è 23-18,ma nel secondo periodo i ferraresi, che sono un bel team, nonostante le assenze, vendono cara la pelle, aiutati forse anche dalle tante energie spese dai ragazzi di Brienza nella trasferta contro Scafati ,e a metà gara il tabellino vede avanti gli ospiti con il punteggio di 38-40.

Ma il bello della Giorgio Tesi Group è il collettivo, i ragazzi non mollano e quando Jazz Johnson e Carl Wheatle decidono di mettere il loro timbro all’incontro, non ce n’è per nessuno.

L’americano si trasforma in un folletto imprendibile e l’inglese pare volare sopra il canestro.

La gara finisce 85-77 per Pistoia e i due citati prima (Johnson & Wheatle) marcano 28 e 16 punti.

Peccato che gli spalti fossero quasi vuoti, questi ragazzi meritano di più, meritano molti più applausi di quanti non ne ricevano dai pochi presenti, come ha fatto notare anche coach Brienza in sala stampa.

Speriamo in un palazzetto più affollato per le prossime gare.

Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]

Per le foto della partita: (5) Facebook