basket. IL REGALO DI NATALE DELLA GIORGIO TESI GROUP

I ragazzi allenati dal coach Brienza vincono ancora

PISTOIA. Ancora una vittoria al PalaCarrara! Giorgio Tesi Group incontra OraSì Ravenna ed è di nuovo un trionfo per i ragazzi allenati da coach Brienza.

Partita sempre in discesa, anche se gli avversari non mollano mai e soprattutto ad inizio match abbiamo notato diverse “collisioni” degli ospiti che sembavano voler vendere cara la pelle.

Con un massimo vantaggio di 30 punti abbiamo un tabellino della gara che dice 26-15 il primo quarto, metà gara fa segnare 47-30, 65-42 è la chiusura del terzo periodo per un risultato finale di 86-65.Ottima prova di Zach Copeland e di Jordon Varnado (15 e 20 punti) e decisamente buona la prova di Daniele Magro che mette a referto 22 punti.

Decisamente apparsa inferiore la squadra ospite col coach Lotesoriere che più volte si è trovato a contestare le decisioni dei giudici di gara, prendendosi anche un fallo tecnico.

Avanti così ragazzi avete fatto un bel regalo di natale ai tifosi pistoiesi.

Forza Pistoia, verso un nuovo anno che si preannuncia molto interessante, veramente molto interessante.

[Gianluca Risi]