basket. IN PIAZZA DUOMO PRESENTATA LA SQUADRA ESTRA PISTOIA

Una grande accoglienza per l’ex Claudio Crippa

PISTOIA. In una gremita piazza del Duomo si è tenuta la presentazione della squadra che affronterà il prossimo campionato di basket in serie A1.

Alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, che ha rivolto un affettuoso saluto alla squadra, ai dirigenti e a tutto il mondo che gravita intorno a questo sport del quale Pistoia è da molti anni l’

unica squadra che gioca ai massimi livelli, sul palco sono saliti per i discorsi e auguri di rito il presidente Capecchi, la leggenda Gek Galanda e insieme al capitano Della Rosa è salito anche il capitano di un tempo Claudio Crippa.

I meno giovani presenti in piazza hanno omaggiato con calorosissimi applausi il numero 5 dei gloriosi tempi della Kleenex che, ancora amato da chi adora il basket,si è commosso quando tutta la piazza a intonato un coro che veniva scandito dagli spalti quando il magico Claudio correva sul parquet…

Gran festa intorno a Gianluca Della Rosa e ai compagni della nuova e bellissima (si spera) avventura nella massima serie del basket italiano.

Ancora tornei precampionato per cercare l’amalgama e costruire di nuovo un sogno con al timone coach Brienza, in attesa di quello che sarà sicuramente un emozionante campionato che vedrà il via ad ottobre.

[Gianluca Risi]