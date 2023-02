basket. LA CAPOLISTA SE NE VA…

Contro l’Udine Basket finisce 92 -74. Un’altra vittoria per la Giorgio Tesi Group

PISTOIA. La capolista se ne va… ormai questo ritornello accompagna le partite della Giorgio Tesi Group, che contro Udine guidata da un capitan Antonutti (ex di Pistoia) che ha messo a referto 9 punti ha fatto capire a tutti che coi ragazzi di coach Brienza non si scherza.

È finita 92 -74, gara mai in discussione (gli ospiti erano privi di americani) anzi, ad un certo punto il vantaggio di Pistoia si attestava su 23 punti.

Dopo l’intervallo lungo Udine rialzava la testa grazie alle giocate di Gentile, Gaspardo, Antonutti e Monaldi, ma i padroni di casa agli ordini di Nicola Brienza e di capitan Della Rosa non perdevano la testa e coi nervi saldi e gioco di squadra portavano a casa un’altra bella vittoria riuscendo a far cantare ai tifosi “destinazione paradiso”, alludendo alla massima categoria.

Si.. questi ragazzi fanno sognare e i 2300 presenti al PalaCarrara hanno visto una gran bella partita. Un pensierino alla massima serie viene naturale farlo.

Godiamoci la vetta intanto e continuiamo ad amare questo fantastico sport. Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]