basket. LA GIORGIO TESI GROUP BATTE IL TRAPANI

PISTOIA. Arriva il successo casalingo per i ragazzi di coach Brienza. Davanti al pubblico amico (non numeroso per la verità) la GTG gioca una bella gara, condotta con personalità e senza perdere mai la testa. Il tabellino dice che il primo quarto si chiude sul 24-23 per Pistoia e gli atleti di Daniele Parente non mollano tanto facilmente infatti, rintuzzando canestro su canestro, ma i biancorossi della GTG (oggi in tenuta bianca) rimangono compatti e nel secondo quarto le difese hanno da svolgere un gran lavoro e si va all’intervallo lungo con Pistoia avanti sul 39-35.

Molto buono il terzo periodo, dove Della Rosa e compagni prendono il largo arrivando ad un massimo vantaggio di 17 punti (60-43).

Nell’ultima frazione di gioco i trapanesi tentano con ogni mezzo (qualche fischiata strana degli arbitri ci pare di averla sentita) di ribaltare l’esito dell’ incontro, complice un rilassamento della Giorgio Tesi Group, e arrivano a ridurre il distacco a -4, ma coach Brienza può contare su un gruppo di ragazzi che si compattano e lottano su ogni pallone e soprattutto mantengono la giusta concentrazione, costringendo più volte gli ospiti al fallo.

Si giunge così al risultato finale di 80-70, vittoria meritata, ragazzi di Pistoia che terminano tra gli applausi del pubblico ma prima di raggiungere il tunnel degli spogliato si concedono un siparietto di pura gioia, portando in trionfo Lorenzo Saccaggi, sempre più leader di questa squadra. Molto buone anche le prove di Wheatle, Johnson e Utomi.

Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]