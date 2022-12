basket. LA GIORGIO TESI VINCE ANCHE SUL CHIETI E MANTIENE LA VETTA DELLA CLASSIFICA

Il risultato del match finisce 67 a 61. Il fotoservizio di Gianluca Risi

PISTOIA. Anche il finale della gara di ieri mercoledì 7 dicembre finisce coi tifosi che intonano La capolista se ne va…

Ma non è stato tutto così semplice. Molto probabilmente c’era il risultato amaro della gara persa contro Cento a pesare, molto probabilmente c’erano un paio di giocatori non al top della condizione. Si potrebbe tranquillamente dividere il match in due parti ,dove nella prima metà di gara, pur dopo un inizio nervoso Pistoia ha dettato legge e si sono pure viste delle giocate di classe.

Permetteteci di esaltare il nome di Carl Wheatle ,quando ingrana la marcia è di altra categoria ma sul risultato hanno inciso anche le realizzazioni di Varnado e Copeland.

Il risultato dice 67 -61 ma la seconda metà della gara è stata molto nervosa, con errori e incomprensioni che potevano costare cari,ma il bello di questa squadra è la forza, la coesione del gruppo, che non molla mai.

Ed un applauso va ovviamente a coach Nicola Brienza che riesce sempre a motivare al meglio i suoi ragazzi. Teniamocelo stretto questo tecnico, e intanto continuiamo a goderci la vetta della classifica.

Appuntamento a domenica, a Bologna, e sempre forza Pistoia!

