basket. LA GTG PISTOIA BATTE ANCHE LA FORTITUDO BOLOGNA

Al Palacarrara di fronte ad un pubblico numeroso la Giorgio Tesi Group chiude il match con il punteggio di 86-78. Fotoservizio di Gianluca Risi

PISTOIA. Al PalaCarrara match tra due squadre di alto lignaggio, infatti arriva la Fortitudo Bologna.

Gara iniziata in ritardo per problemi di energia elettrica che saltava. La partita si dimostrava subito nervosa e difficile, gli ospiti potevano contare sulle giocate micidiali di Aradori e Thornton, il primo faceva segnare sul tabellino personale ben 28 punti.

Primo quarto coi felsinei avanti di 2 punti, ma i successivi due tempi mettevano in evidenza le difficoltà a segnare dei padroni di casa con una percentuale al tiro abbastanza bassa.

Ma come più volte già scritto questo anno, la Giorgio Tesi Group è squadra coriacea e tenace. Infatti i ragazzi di Brienza non mollano mai e l’ultimo periodo diventava un bello spot pubblicitario per il basket, dopo uno svantaggio di ben 14 punti i padroni di casa recuperavano punto su punto e a 5 minuti dalla fine il risultato era 62-65.

Il 40′ minuto di gioco riportava 72-72 sul tabellone, quindi si andava all’extra time.

Gli ospiti dopo due giocatori fuori per limite di falli, tentavano di rendere dura la vita ai pistoiesi, ma la fortuna girava loro le spalle, mandando in lunetta Aradori che sbagliava i due tiri liberi, dando così via libera all’entusiasmo straripante dei 2900 spettatori presenti.

Ultimi due punti gara segnati da Varnado con una schiacciata che lo liberava di tutte le gomitate prese durante il match.

Risultato finale quindi 86-78 e ora appuntamento a mercoledì sera quando arriva Cento.

Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]