basket. LA GTG PISTOIA VINCE ANCHE DI MERCOLEDI

Risultato finale 54-45 contro il San Severo. Fotoservizio di Gianluca Risi

PISTOIA. Nella calda serata di mercoledì 26 ottobre la squadra di coach Brienza ospita la formazione di San Severo e si capisce sin dalle prime fasi della gara che non sarà una serata tranquilla.

Pochi i punti segnati (54-45 il risultato finale) e tanti gli errori sotto canestro, da ambo le parti.

Il primo quarto vede i padroni di casa imporsi per 15-13, ma nel secondo periodo San Severo morde e non molla, con un parziale di 17-11 per gli ospiti.

Dopo 25 minuti di gara Pistoia è sotto di 10 (29-39), ma poi Saccaggi e Wheatle , Varnado, Pollone, capitan Della Rosa lottando su ogni pallone, Magro soprattutto sotto tabellone ,nel finale di gara mantiene una palla e segna allungando il distacco e così dopo una gara non certo bella ma vissuta secondo per secondo Giorgio Tesi Group porta a casa una vittoria che alza ancora il morale della squadra, e ancora una volta il gruppo è la vera forza di questo team.

Risultato finale 54-45, giro del palazzetto a stringere mani e abbracciare i tifosi festanti, Varnado firma palloni di piccoli tifosi, altri giocatori si concedono per i selfie di chi è alla balaustra per festeggiare. E’ ancora festa al PalaCarrara. Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]