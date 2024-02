basket. PISTOIA ESCE A TESTA ALTA DALLA GARA CON MILANO

La partita finisce 78 —72 per gli ospiti

PISTOIA. Al PalaCarrara c’è il tutto esaurito delle grandi occasioni. È di scena la sfida contro Milano guidata da coach Ettore Messina e subito la gara si rivelerà molto tesa, combattuta soprattutto in fase di difesa, tanto è vero che il primo quarto termina sul punteggio di 24.–21 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto però Coach Messina porta la difesa molto alta, e i ragazzi di Pistoia faticano a trovare la quadra.

Gli ospiti, grazie anche ad una maggior fisicità conducono sul piano dei nervi una buona gara e i ragazzi con al timone coach Brienza faticano nelle finalizzazioni, il tabellino dello score infatti segna 20 punti per Milano , a referto solo 9 per Pistoia.

Dopo l’intervallo lungo Pistoia vende cara la pelle e con errori e palle perse da ambo le parti mette a segno 23 punti contro i 16 di Milano.

Quindi ultimo periodo di gara decisivo ma l’Emporio Armani può contare nel computo del match una panchina con un apporto di punti decisamente pesante, tipo 29-0 dopo 31 minuti di gara.

A 30 secondi dalla fine Estra Pistoia riesce ad arrivare fino al meno 6, ma la partita finisce 78 —72 per gli ospiti.

Qualche errore di troppo per Pistoia e un pò di appannamento in alcune fasi del match, in A 1 alla fine si pagano e comunque i ragazzi capitanati da Della Rosa rimangono a metà classifica, dimostrando di essere una buona compagine, che non ha paura di nessuno, forse manca anche un pò di malizia, ma..

.Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]