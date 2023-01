basket. PISTOIA TRAVOLGE FORLI

PISTOIA. Altra bella vittoria casalinga per la Giorgio Tesi Group! Al PalaCarrara sfida al vertice, tra Pistoia e Forlì, con palpabile preoccupazione dei tifosi di casa, stante il serio infortunio di Angelo Del Chiaro, che starà fuori per almeno tre mesi.

Ma questo gruppo di fantastici ragazzi, con al timone coach Nicola Brienza, riesce a travolgere la temuta Forlì, pur avendo l’organico ridotto al minimo.

In settimana non sono mancate le polemiche tra varie fazioni di tifosi/sostenitori/addetti ai lavori circa la necessità di trovare un “lungo” che possa sostituire Del Chiaro, con una spalla fuori uso, ma la partita con Forlì incombeva e… bando alle ciance, il team pistoiese ha fatto un sol boccone di polemiche ed avversari vincendo sulla compagine allenata da Martino con un bel 74-62.

Gara avvincente, mai in discussione, si è arrivati ad un massimo vantaggio di 22 punti, con un superlativo Wheatle, un tornado di nome Varnado, un possente Copeland, un grande Magro, ma anche un buon Pollone e infine i due leader Saccaggi e Della Rosa che con la loro esperienza hanno condotto in porto anche questa sfida.

Pistoia sola in testa alla classifica e pubblico che continua a sognare, sperando che magari si affacci qualche nuovo sponsor/mecenate che abbia voglia di portare soldi e magari salire di categoria…

Questi ragazzi fanno sognare la promozione, ma per ora godiamoci ancora la testa della classifica, c’è un bel panorama da quassù.

(20-16,21-17,21-13,12-16 il tabellino dei quarti).

[Gianluca Risi]