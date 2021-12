basket. PISTOIA VINCE ANCORA

La Giorgio Tesi Group giocava in casa contro il Treviglio: il punteggio finale 88-74

PISTOIA. Al palazzo di viale Fermi va in scena una sfida particolare, arriva Treviglio, squadra allenata da Michele Carrea, ex coach a Pistoia, con la Oriora.

Il gruppo allenato da Brienza quest’anno può far paura, agli avversari e a chi pensa di passare da Pistoia con troppa disinvoltura.

Infatti la Giorgio Tesi Group dimostra sempre più solidità, compattezza e soprattutto ha un gruppo di giocatori che guidato da coach Brienza non si smarrisce e rimane unito, vendendo cara la pelle.

Nella partita di oggi 12 dicembre gli atleti di Treviglio hanno messo in campo molta grinta e sin da subito si è capito che sarebbe stata battaglia. Nel tabellino del match annotiamo il primo quarto portato a casa dagli ospiti (18-20), e anche il secondo è stato condotto fino alla pausa lunga con il Gruppo Mascio che voleva (sportivamente parlando) far passare una brutta domenica ai tifosi del PalaCarrara, concludendo sul 35-42,ma alla ripresa della gara i ragazzi guidati da Della Rosa e Jazz Johnson si sono fatti subito intendere e sono passati in vantaggio senza più cedere il passo,49-47 il punteggio dopo 25 minuti di gioco, 59-55 lo score al termine del terzo quarto.

Ultimo periodo senza storia, Pistoia arrivava sino ad un massimo vantaggio di 17 punti (74-57), ma gli ospiti perdevano la bussola , commettendo numerosi falli, che spezzavano il ritmo della gara e permettevano alla Giorgio Tesi Group di consolidare il vantaggio. Poi un super tiro da 3 punti del capitano Della Rosa galvanizzava tutto il PalaCarrara, dichiarando l’intenzione di portare a casa la vittoria.

E vittoria è stata: risultato finale 88-74,con tutti i ragazzi chiamati a fare due giri di campo per salutare tutto il pubblico festante.

Buona prova di tutta la squadra, coach Brienza riesce a cementare sempre di più l’intesa dei ragazzi e…sarà da prendere in considerazione la GTG group da tutti quelli che ambiscono al passaggio di categoria?

Chissà… Forza Pistoia!

[Gianluca Risi]