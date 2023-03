basket. PRIMA SCONFITTA CASALINGA PER LA GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

Per la compagine pistoiese il match contro la Tramec Cento finisce 58 – 68

PISTOIA. Stavolta il palazzetto non è pieno, ma i presenti, circa 2100 spettatori, incitano i ragazzi di coach Brienza fino all’ultimo secondo di una gara decisamente bruttina, una gara fatta di nervi, spallate ai limiti del regolamento e di una buona difesa.

Si.. difesa, ma da parte di Cento, una ottima difesa che ha tagliato i moduli di gioco abituali di Pistoia.

Comanda subito il match la Tramec, ma Pistoia faticando non poco recupera, e chiude metà gara in vantaggio.

Però un terzo periodo sottotono, e molti errori al tiro, sommiamo pure qualche giocata fatta con poca concentrazione, e troppi rimbalzi concessi agli avversari fanno sì che la GTG vada incontro alla sua prima sconfitta casalinga, Tramec espugna il fortino di Pistoia, e chiude l’incontro sul 58-68.

Alcuni giocatori decisamente impalpabili, ma una prestazione sbagliata in una stagione condotta in maniera egregia ci può stare, quindi ora testa alla fase a orologio, girone giallo che comincerà il 2 aprile.

Forza Pistoia.

Gianluca Risi