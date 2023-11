basket. VITTORIA DI PISTOIA SU VENEZIA

PISTOIA. Scena: partita di basket. Location: PalaCarrara. Protagonisti e interpreti: Brienza e i suoi ragazzi. Al palazzo dello sport di viale Fermi si gioca una partita molto attes: dopo aver battuto Brindisi in terra di Puglia, la squadra di Pistoia è chiamata ad una prova difficile, per dimostrare di meritare il posto nella massima serie del basket.

In terra toscana arriva la prima della classe, Venezia infatti si presenta dall’alto dei 10 punti, dove svetta insieme a Bologna e Brescia.

Da notare e ci fa piacere, che i tifosi lagunari al loro ingresso nell’edificio che ospitava il match hanno esposto uno striscione di incoraggiamento per la nostra regione così provata dalla recente ondata di maltempo, gesto accolto da cori di ringraziamento e applausi da parte di tutto il palazzetto.

Ma veniamo al match: partita molto tesa, molto fisica, non sono mancati colpi proibiti, ma i ragazzi biancorossi hanno dimostrato di avere coraggio e muscoli (dove possibile) e partono conducendo la gara fin da subito.

Il primo quarto vede Pistoia avanti per 25-17, con Venezia che nel secondo periodo segna 19 punti

e con un giocatore come Tessitori che si dimostra un gigante in tutti i sensi, mettendo più volte in crisi la difesa biancorossa, che però è apparsa in più occasioni ben messa in campo.

Certo alcuni errori sono da limare ma anche metà gara si chiude con Pistoia in vantaggio. 43-36 il risultato di metà gara, ma gli ospiti nel terzo quarto riescono ad avvicinarsi pericolosamente anche se non sono mai passati avanti, dobbiamo però registra+re una fase di appannamento di Pistoia nel periodo citato.

Ma Brienza è un coach che riesce a motivare i suoi, e centellinando i cambi, riesce a tenere dietro Venezia che si avvicina fino ad un solo punto, ma complici le giocate di Moore,di Willis , e le bombe da 3 di Varnado, riesce a regalare ai tifosi presenti (3352 gli ingressi) la soddisfazione della vittoria casalinga, segnalando agli addetti ai lavori, che Pistoia non sarà campo dove venire a passeggiare.

Bravi ragazzi e segnaliamo anche i primi 5 minuti di gara senza cori da parte di curva Pistoia, come dichiarato da striscione apparso prima della partita, in segno di rispetto per chi era a spalare fango.

Forza Pistoia, bravi i ragazzi in campo, bravi i tifosi, bravi coloro che erano a tribolare nel fango: questa vittoria è anche per loro.

[Gianluca Risi]