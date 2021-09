BASTA DEMOCRAZIA DEL «FO COME MI PARE»!

I nostri rappresentanti democratici sono come certi preti che predicano il Vangelo ma fanno quel che vogliono; spacciano la droga (vedi oggi su Prato) e non danno a Cesare quello che è di Cesare. O anche certi magistrati, censori di chi chiede la legalità, ma pronti ad aprire le terre per fare entrare tutti i clandestini che, magari, un giorno accoltellano 5 persone sul filobus. Questi problemi ve li ponete mai? E io dovrei credere alle «autorità costituite» della Gip Patrizia Martucci? Scusate tanto: ma la procura, a Pistoia, che cosa ci sta a fare? A perseguitare gli antipatici con la bocca larga che chiedono il rispetto delle regole?



DA DON MANONE LUI S’AFFACCIA E RIDE

MA CON LA LEGGE IL SUO OPERAR COLLIDE

___________________________________________________

Costituzione ed Anpi hanno insegnato

che dire il vero non è mai reato

e che non devi far come il Mazzanti

che parla parla e inganna tutti quanti

