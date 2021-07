BATTAGLIA PER IL POTERE TRA ELENA BARDELLI E FDI SERRAVALLE PISTOIESE

Il comunicato congiunto dei gruppi di centrosinistra. “Da Cangemi affermazioni molto gravi”

SERRAVALLE. Sul “Giornale di Pistoia” del 16 Luglio, leggiamo un’intera pagina sulla polemica interna al Partito di Fratelli d’Italia di Serravalle Pistoiese nella quale l’attuale portavoce, Luca Cangemi, fa affermazioni/rivelazioni, secondo noi, molto gravi.

Come sappiamo Cangemi è subentrato a Elena Bardelli, letteralmente “fatta fuori”, si dice, dal “capo” provinciale senatore Patrizio La Pietra.

Non ci interessa entrare nel merito della battaglia per il potere interna a quel Partito: sono fatti loro. Non possiamo tuttavia non rilevare una questione, sollevata da Cangemi, che riguarda invece tutti noi cittadini, le regole democratiche, la privacy.

Secondo l’attuale portavoce, la Bardelli, sarebbe stata “buttata fuori” e con lei alcuni iscritti suoi seguaci, perchè avrebbe segnalato al senatore La Pietra di “aver avuto dai carabinieri informazioni negative su un loro consigliere comunale”, informazioni che, dopo “le opportune verifiche con l’Arma”, (fatte da chi?), si sarebbero rivelate non vere.

Siamo seri, l’Arma che dà informazioni a questo o a quello, su privati cittadini non sta ne in cielo ne in terra, piuttosto se esistono incongruenze ed inopportunità sul ruolo affidato ad un determinato consigliere, non dovrebbe stare alla denuncia di alcune persone il perseguimento di tali cogenti inopportunità, ma dovrebbe essere il sistema politico/amministrativo stesso a farsene carico, e a far si che ciò non accadesse, invece di essere silente.

Partito Democratico, Art. Mdp, Rifondazione comunista di Serravalle Pistoiese