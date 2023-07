BAUSTELLE AL PISTOIA BLUES FESTIVAL

Domani sera sabato 8 luglio in piazza del Duomo ci saranno anche Maurizio Pirovano e Filo Vals e le band Overa e EG059

PISTOIA. Terza serata domani 8 luglio della 42esima edizione del Pistoia Blues Festival: nella splendida cornice di Piazza Duomo a Pistoia i protagonisti indiscussi saranno i Baustelle, anticipati dal cantautori Maurizio Pirovano e Filo Vals e dalle band Overa e EGO59 (inizio concerti ore 19:30).

Il trio di Montepulciano formato da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ha appena pubblicato il nuovo album “Elvis” da cui sono stati estratti i singoli “Contro il mondo”, “Milano è la metafora dell’amore”, “La nostra vita“ e l’ultimo “Amore indiano”.

Affermano: «Il concerto è il momento più significativo per noi, è dove le persone si incontrano e ascoltano, un concerto viene consumato insieme e il suo elemento centrale e costitutivo è la condivisione. Dietro ad un progetto c’è la fatica che un artista fa in studio e il live è il momento in cui viene ripagata, c’è un ritorno che si traduce nella risposta del pubblico.

Durante i concerti le canzoni riescono a prendere un’altra vita ed è una vita diversa quella che “Elvis” prenderà in questo tour. Siamo elettrizzati all’idea di portare nei festival questi concerti che sono sempre più suonati, diretti, più rock and roll, rhytm and blues».

I Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza.

Non mancheranno i successi della band come “Charlie fa surf”, “La guerra è finita” o “Un romantico a Milano”. Con “Elvis tour” i Baustelle si preparano ad esibirsi con dei live semplicemente rock, con lo scopo di rompere lo schema del concerto che suona esattamente come il disco, di fatto ogni live sarà libero e diretto, mosso solo dalla viscerale voglia di fare musica.

Come per il tour nei club, anche in questa occasione i Baustelle saranno accompagnati da musicisti esperti, capaci di maneggiare la materia del rock and roll, ossia Alberto Bazzoli (tastiere), Lorenzo Fornabaio (chitarra elettrica), Julie Ant (batteria) e Milo Scaglioni (basso).

Prima della band si terrà lo spettacolo di Maurizio Pirovano: si tratta di un ritorno sul palco di Pistoia per il cantautore e chitarrista lecchese già al Festival prima di Little Steven (2017) e Steve Hackett (2019). L’occasione è quella di presentare il suo sesto album in studio intitolato “Adesso” (Latlantide) che sta portando in alcuni dei più prestigiosi festival estivi.

A precederlo anche il cantautore e produttore romano Filo Vals con la sua musica ricca di contaminazioni e sperimentazioni. Ha all’attivo un album omonimo ed il recente nuovo singolo “Ballerina” che sta presentando negli appuntamenti estivi dal vivo.

In scaletta anche la storica band pistoiese degli Overa (termine dell’antico dialetto Pistoiese che significa “germoglio”) fondata da Gianluca Barontini e Stefano Nerozzi alle chitarre, Alessandro Pacini alla batteria e Andrea Signorini al basso con Paolo Ferro alla voce e Pasquale Scalzi a flicorno e organetto.

Ad aprire ufficialmente la serata, intorno alle 19:30, gli EGO59, vincitori del contest Obiettivo Bluesin, quintetto modenese recentemente uscito con il secondo lavoro “Tempi così” prodotto da Pietro Foresti.

Biglietti disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket, punti vendita autorizzati ed alla cassa di Via Roma dalle ore 18:00. Apertura cancelli ore 19:00. Inizio concerti ore 19:30.

[bonato — davvero comunicazione]