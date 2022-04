bavagli & campane. QUANDO BENESPERI ERA LIBERISTA, LIBERALE E LIBERTARIO MA POI CONOBBE L’AVETA. Parte seconda

Dicono che l’assessore Ciottoli è stato categorico e ha proibito al personale e ai colleghi di partito di leggere o segnalare la prima parte di questo articolo che avrebbe fatto indiavolare il sindaco Benesperi. Ora il primo cittadino, guarito dalle ruminazioni è passato alle indiavolazioni? Com’è veloce a sparare Pedrito!



AGLIANA. Caro sindaco, nella prima parte ti abbiamo informato che una tua talpa ci ha riferito della riunione avvenuta la mattina di lunedì 11 marzo e ti diamo un altro indizio: l’incontro era dentro al vecchio palazzo comunale. Noi, sappiamo anche altro, ma lo diremo in seguito; questo per fare chiaro a tutti, e non solo a te, il sentimento di avversione che ti circonda fra i tuoi dipendenti…

Siamo infatti giunti allo sfarinamento del centrodestra aglianese, garantito dal tandem Ciottoli/Aveta, con l’evaporazione della Lega che porterà il sindaco dritto nel precipizio della tramoggia del consociativismo con il Pd, sperando di avere un piatto di lenticchie insieme all’assessore cricchettarore.

È da osservare che molto duro sarà il lavoro dell’ultimo esponente “genuino”, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli, circondato da spietati caimani; lui che sappiamo una persona seria e affidabile, soprattutto leale, che non “pugnala alle spalle” e che, per questo, stimiamo ancora. Dovrà fare la balia a quello che ci dicono essere il sindaco più isterico e instabile mai visto ad Agrùmia.

Baroncelli del resto l’ha sempre detto fin dai primi giorni della consiliatura e ne è convinto, al contrario di Agnellone: quante volte li abbiamo sentiti in contrasto sulla possibilità di una riaffermazione del centrodestra aglianese alle prossime amministrative 2024, e questo in tempi non sospetti, perché oggi il sindaco non è affatto autonomo, ma commissariato di fatto dal tandem Aveta/Ciottoli.

Il Vicesindaco Baroncelli è consapevole – già prima dell’avvento della politica dell’inciucio democristiano voluto dai referenti La Pietra/Pira – che la sinistra, non farà alcuna concessione e nella tornata elettorale 2024, si riunirà compatta, a ogni costo e su qualunque argomento (ricordatevi cosa fece l’opposizione rossa al Pd nel 2019 per il ballottaggio) e riprenderà il Comune con le congratulazioni all’Aveta e all’Assessore cianchettatore/pugilatore.



Baroncelli sa bene di queste e altre vicende, conosce gli antefatti e sicuramente concorderà sui danni procurati all’mministrazione dalla coppia Panetton/Babbà. Danni che sicuramente sarebbero stati evitati, se al sindaco non fosse stato impedito di partecipare a una storica riunione programmatica del 24 giugno 2020, voluta dai suoi sostenitori di allora e auspicata dall’allora esponente dei FdI Baroncelli, ma scompigliata dal Ciottoli, sempre molto “politicamente avveduto” come sta dimostrando oggi.



Si dice che Ciottoli è oggetto di risolini sotto i baffi da parte di tutti i dipendenti del Comune, anche se all’apparenza l’assecondano, facendo buon viso a cattiva sorte: adappassà a nuttata.

Sicuramente il duetto Benesperi-Ciottoli quando cesseranno l’incarico politico, avranno seri problemi ad andare a giro liberamente in Agliana, anche per fare le colazioni al mattino.Del resto la nemesi storica è sempre esistita…



Auguri al sindaco di pronta guarigione dal Covid. Sicuramente è impegnato in questa convalescenza a cercare le talpe che lo assistono premurosamente, mentre gli scavano la fossa sotto i piedi alla faccia dell’avvocata Augustin.



Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]