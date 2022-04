bello il mazzanti che se ne va. «DIECI ANNI DI [DE]CRESCITA PER TUTTA LA COMUNITÀ»

Domani a chi toccherà officiare l’incensazione di Mazzanti? Al Tirreno, a ReportPistoia, a Tvl-don Manone o al Giornale di Pistoia? Chi saranno gli autori delle «tromboviolinate» filo-mazzantiche?

La prima «tromboviolinata» è toccata a La Nazione: 1-0 e palla al centro

SEGUIRANNO TUTTI IN FILA

I DEVOTI IN CENTOMILA . . .

Ho messo il Mazzanti al posto della vita di Renato Zero e devo dire che ci sta benissimo, perché, come parodia di una bella canzone, la brutta canzone di dieci anni del Mazzanti – di impegno politico per la città – ci sono costati un bel po’, a noi quarratini.

Costati in merito e in metodo. In merito perché l’emorragia dei quattrini di cassa ha voluto dire, per esempio, opere e operette pubbliche di chiara ispirazione clientelare (pensate che ha perfino fatto costruire dal suo fido – che gli è andato in tasca – Iuri Gelli, un impianto di illuminazione ad hoc per l’Agriturismo degli Arancini e su una strada privata). In metodo perché non ha mai risposto a nessuno che gli avesse inviato una lettera datoché, da buon comunista, s’è sempre sentito piacionescamente superiore a tutti: «Io so’ io e voi non siete un cazzo».

Ma in questo paese senza governo; senza un vero papa se non quello fatto dimettere; senza un vero presidente della repubblica se non quello eletto da un parlamento delegittimato dalla stessa legge con cui è stato eletto; senza una vera giustizia se non quella di Falcone e Borsellino; senza delle vere forze dell’ordine, delegittimate perché “fasciste”, come disse a Montale l’assessore Alessandro Galardini; sviate dai problemi reali, tipo Vicofaro, e destinate a far multe a chi non ha la mascherina – escluso Mazzanti, perché Bai, il capoguardia da lui allevato e protetto, non volle fare il suo dovere e la procura di Pistoia, estremamente protettiva con Mazzanti, lasciò correre senza troppi problemi –; ma in questo paese i sindaci ci vogliono così: tre panchine rosse, quattro parcheggi rosa, una panchina arcobaleno, una bandierina bianco-rossa, tanti passaggi al TG60 e nella cucina della Paola di Luigi Egidio don Manone Bardelli, un teatro nuovo al polo tecnologico (alla fine ci reciteranno Il mercante di Venezia o la Vispa Teresa?) e tante pacche sulle spalle. Perché poi tutti i salmi finiscono in gloria e l’importante è sgranare, arte molto apprezzata da Marko di buzzetta carco.

La Nazione oggi ha dato il suo contributo con la leccata finale e lo scodinzolìo del cane Argo che fa le feste a Ulisse, eroe che nell’Odissea torna dopo vent’anni da Troia, e nella Burrakièa parte, ma con la promessa di okkuparsi ancora di Quarrata. Rispàrmiacelo, Occhio di Ra. Liberaci da male e amen.

Si loda, il Mazza – e s’imbroda. Dicendo per auto-incensazione che durante questo ultimo quinquennio non ha avuto defezioni. Ed è vero. Perché con lo stesso rigore di Putin, s’è tenuto in gola anche quel bello stincone del suo assessore all’edilizia e agli abusi: il super-costruttore domestico Simone Niccolai, innalzatore di capannoni senza dire nulla a nessuno.

Al Mazzanti gli è stato messo il caso sotto il naso, e non pur una sola volta. Ma siccome, come diceva Guareschi, i comunisti (e oggi anche gli ex-democristiani post-ulivagnolo-margheritisti) sono trinariciuti ed hanno le cellule olfattive solo nei due buchi laterali del naso, Marco da Silvione si è tappato quelli e ha respirato tranquillamente col buco di mezzo, che gli ha fatto entrare ossigeno inodore, incolore e insapore.

La formazione del gruppo Italia Viva(nkùlo), facente capo al costruttore senza licenze, “non ci ha creato problemi”, dice Marko. Verissimo: perché con quell’escamotage, questo sindaco un po’ rinvecchiatino, ma pur sempre putinian-stalinista, ha preso la palla al balzo per tener per le palle il suo assessore abusivista. Avete visto che Simone si è dovuto fare da parte anche per la candidatura del centrosinistra? E come è stato zitto! Gli è toccato perfino fare l’inchino al portiere della casa aperta a tutti…

Perché quando gli abbiamo scoperto gli altarini dei capannoni dietro casa, è stato il cacio sui maccheroni per il burracador y sgranador alcalde di un Regno di Bengòdi, Quarràkia, che gli frutterà, ora che è sceso da cavallo, una bella partecipata nel giro di 5 o 6 mesi.

Ci penserà il Romitino, suo Sancho Panza da decenni, a spolverargli la seduta in pelle ogni mattina. Il Pd gratifica sempre con profumo di dindo chi è stato fedele a Baffone. Senza contare che, con il suo vice, il Mazza avrà sempre il diritto di prelazione in tutto, in quanto padre amoroso e genitore impegnato per il bene e l’interesse della famiglia (Pd).

Anni intensi – dice Marko. Sì, di sgranate e di Gaviscon. Di perdite di tempo e di verità taciute. L’ultima è il milione e mezzo di euro da pagare al Cis per un arbitrato che dovremo saldare noi, pecore mazzantiche, considerati sottoprodotti soggetti alle «autorità costituite».

Lui del milione e mezzo extra-bilancio se ne frega e se ne lava le manine. Lascia la stecca e l’osso della bi-stecca al Romitino che saprà comunque aprirgli la porta della casa di tutti – o gran bordello dei falsi opportunamente ignorati da Coletta in giù.

Ci saranno sempre, tuttavia, suoi strenui sostenitori, perché di bagonghi non ne mancano mai. Me ne viene in mente uno fasullo con profilo facebook fake, che si firma Titingo Nino perché non ha il coraggio di farsi la barba allo specchio, temendo forse di doversi scaracchiare in viso.

Tutta gente che, alla maniera delle pecore, s’appecora per l’opportuna e santa monta da parte di chi comanda: altrimenti perché mai la razza ovina avrebbe dovuto inventare la famosa posizione della pecorina?

Le spese più importanti – notate che, con un bel “lapis froidiano”, il Mazza ha parlato della sua passione: la genuinità delle mense…. – sono consistite, più o meno, in 40 mila euro per 4 cazzi in padella di lampadine natalizie in piazza Balcano-Risorgimento; nell’acquisto di diplomini di nozze/cozze d’oro alla Màgia anche in piena pandemia e senza mascherina (ma il Mazza dialoga direttamente con la procura da pari a pari e si fa subito silenzio); il taglio, non del bosco come nel romanzo di Cassola – che il Mazza non sa nemmen chi è, perché le sue letture sono i libri di avventure da Salgari in giù –, ma delle panchine per impedire a quattro pensionati di starsene seduti in pace in piazza. E tutto per il loro bene.

Applaudo solo, in Mazzanti, la distribuzione delle mascherine. Con questo suo gesto munifico non ha aiutato i quarratini a difendersi dal Covid, ma in concreto ha permesso loro di nascondersi il viso per non mostrare tutto il rosso della vergogna che sarebbe toccata a lui per la crescita (all’indietro) della città.

Proprio perché, respirando con il buco del naso di mezzo, non ha mai sentito tutto il puzzo di cacca che usciva dal suo dorato Comune. Una casa non aperta a tutti, ma – mi spiace per Curreli e per la procura di Pistoia – difensorA e sostenitorA della non-legalità e dei favori a distribuzione razionale vietata al popolo minuto.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

