BIBLIOTECA COMUNALE DELLA FONTE, CONSIGLI DI LETTURA PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI

I bibliotecari hanno raccolto tanti titoli per vivere un’estate piena d’avventura

MONTEMURLO. La scuola è finita e la biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” è pronta per proporre a bambini e ragazzi tante avventure tra le pagine dei libri. La biblioteca, come ogni anno in estate, ha preparato i consigli di lettura per bambini e ragazzi, dalle prime letture e albi illustrati per i lettori più piccoli, ai testi di narrativa nuovi ed originali, ai fumetti e libri di divulgazione scientifica.

Le proposte sono suddivise per fasce d’età: 6-7 anni, 8-9 anni, 10-11 anni e 12-14 anni. «Aspettiamo i bambini e i ragazzi in biblioteca — dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero —

Abbiamo tantissimi libri, fumetti, albi illustrati e tutte le ultime novità editoriali. Un viaggio nel mondo della fantasia, della storia, della scienza e dell’avventura tutto da scoprire. L’invito per tutti è quello di venire in biblioteca a curiosare tra gli scaffali. I nostri bibliotecari sono disponibili ad aiutare nella ricerca dei libri o a dare consigli di lettura»

Al seguente link e possibile visualizzare le bibliografie: https://drive.google.com/drive/folders/1UCqGeamYoFyaRvWvKt7Sra73zY3an7Tj?usp=sharing

[masi —comune di montemurlo]