BIBLIOTECA DELLA FONTE, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL FORESTIERO” DI STEFANO CANGIOLI

MONTEMURLO. Domenica 14 novembre alle ore 17 alla biblioteca “Della Fonte” (piazza Don Milani,1) in occasione di Biblioteche “(A)perte”, aperture straordinarie della biblioteca dalle ore 14.30-18.30, si svolgerà la presentazione del libro Il Forestiero di Stefano Cangioli (Porto Seguro, 2021).

Dialogherà con l’autore il giornalista Paolo Toccafondi.

“Un anziano, ricoverato in ospedale, racconta a un dottore della sua infanzia, tentando di recuperare ricordi confusi della sua giovinezza trascorsa in un piccolo paese degli Appennini. Negli anni del consenso fascista, Nilo racconta della sua famiglia e dei personaggi che abitano nel paese, di come immaginava il mondo al di fuori della Ca‘ del Sorbo, un mondo che non aveva mai conosciuto se non attraverso le storie che leggeva nei libri e che ascoltava dagli adulti; ma soprattutto racconta di un singolare e misterioso personaggio, un forestiero che arriva in paese durante una memorabile estate, sconvolgendo la vita di molte persone. Un affresco intimo e corale, che riporta il lettore in un’epoca e in un ambiente culturale ormai lontano nel tempo”

Per partecipare agli incontri l’ingresso è libero ma è consigliabile prenotarsi chiamando o scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it o telefonando al numero 0574-558567.

