biblioteca eden. BIBLIONATALE DEI PICCOLI

Sabato 11 dicembre a Casalguidi torna l’appuntamento con BiblioNatale questa volta dedicato ai più piccoli

SERRAVALLE. Torna l’appuntamento con BiblioNatale, il progetto organizzato dal Comune di Serravalle e ideato da Alessandra Forlani, questa volta dedicato ai più piccoli.

Sabato 11 dicembre alle ore 21 alla biblioteca Eden in piazza Vittorio Veneto a Casalguidi i più piccoli potranno realizzare piccoli oggetti natalizi, aiutati dai propri genitori, dando sfogo alla propria fantasia e ascoltare alcune letture tipiche del Natale.

Ogni bambino potrà portare a casa l’oggetto realizzato come ricordo della serata.

La serata è gratuita per i bambini dai 4 ai 10 anni, per iscriversi e per avere tutte le informazioni è possibile chiamare il numero della biblioteca Eden 0573/917414.

Si ricorda che è obbligatorio essere in possesso del Green Pass.

[innocenti – comune di serravalle]