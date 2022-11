biblioteca forteguerriana. DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PISTOIA MEDIOEVALE… MA NON TROPPO”

Appuntamento giovedì 10 novembre alle 17 con il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi..”

PISTOIA. Per il ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…”, domani giovedì 10 novembre, alle 17, in biblioteca Forteguerriana sarà presentato il libro Pistoia medievale… ma non troppo di Marco Vozzolo (Atelier, 2022). Interverrà Francesca Rafanelli alla presenza dell’autore.

Il libro propone un viaggio alla scoperta della Pistoia medievale, una passeggiata fra le strette ripe del suo centro storico per riscoprire la città che fu. Un percorso attraverso case in fiamme e torri demolite, botteghe dove venire a conoscenza dei più svariati mestieri, taverne affollate di pellegrini e mercanti con le pietanze dell’epoca e un convento dove fare la conoscenza della donna che seguì le orme di santa Chiara. E ancora un viaggio attraverso episodi e personaggi del tempo, come il condottiero Castruccio Castracani e Selvaggia Vergiolesi, la nobildonna con cui viene identificata la Selvaggia cantata da Cino da Pistoia.

Marco Vozzolo, appassionato di storia e del paesaggio toscano, è autore di alcuni romanzi: “Guillame de Villaret. Dell’ultimo templare (2010), “La corona del re longobardo” (2016) “Il valore delle piccole cose” (2017), “La bottiglia di Napoleone” (2021).

Francesca Rafanelli, specializzata in Biblioteconomia e Archivistica, svolge da diversi anni ricerche storiche sulla città di Pistoia.

Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito della Biblioteca Forteguerriana https://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-settembre-dicembre-2022/

