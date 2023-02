biblioteca forteguerriana. DOMANI UN INCONTRO SUL CARNEVALE CON FRANCESCA RAFANELLI

Appuntamento alle 16, nella sala Gatteschi, con gli Amici della Forteguerriana

PISTOIA. Martedì 21 febbraio, alle 16, nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana, si terrà un incontro tenuto da Francesca Rafanelli e dedicato al carnevale, per ripercorrere la storia di questa festività, con particolare riferimento alla città di Pistoia e alla ricca collezione di documenti conservata nella biblioteca. L’appuntamento, che si concentrerà su curiosità, tradizioni, immagini storiche e molto altro, è curato dagli Amici della Forteguerriana.

Per l’occasione verrà mostrata, per la prima volta, una selezione di manifesti storici dedicati al carnevale e non solo, che saranno oggetto di una campagna di raccolta fondi per il restauro, promossa dagli Amici della Forteguerriana.

La presentazione sarà accompagnata da letture a tema, a cura di Marco Leporatti.

Al termine dell’incontro, i curatori offriranno ai presenti un piccolo buffet di carnevale.

