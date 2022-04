biblioteca forteguerriana. DOMANI VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “GUARDATE DUNQUE SE IN PISTOIA VI ERA GENTE”

La mostra è promossa dal Comune in occasione dell’Anno Santo Iacobeo

PISTOIA. In biblioteca Forteguerriana, domani martedì 26 aprile, alle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita, per adulti e famiglie, alla mostra “Guardate dunque se in Pistoia vi era gente. La città e le feste Jacopee”.

I curatori Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tradizioni religiose e culturali pistoiesi legate al culto di San Jacopo, attraverso l’esposizione di documenti di varia epoca e natura.

La mostra, visitabile fino al 30 luglio, è promossa dal Comune di Pistoia in occasione dell’Anno Santo Iacobeo.

Per informazioni, chiamare il numero 0573 371452; e-mail forteguerriana@comune.pistoia.it.