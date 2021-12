biblioteca forteguerriana. LE AVVENTURE DI DANTINO

I tre volumi saranno presentati domani giovedì 16 dicembre alle ore 16:00 nella sala Gatteschi

PISTOIA. Nella sala Gatteschi della biblioteca Forteguerriana, giovedì 16 dicembre, alle 16, saranno presentati, per cura dell’associazione culturale Amici della Forteguerriana, i volumi Le avventure di Dantino (Dantino nell’Inferno, Dantino in Purgatorio, Dantino in Paradiso), recentemente pubblicati da Maria Margherita Bulgarini. Accompagnando Dantino, il piccolo lettore avrà modo di avvicinarsi al capolavoro della Commedia, attraverso il testo di Silvio Biagi e i disegni di Alice Rovai.

Alice Rovai è uno dei dieci artisti contemporanei presenti nella mostra AnDante 1321-2021, promossa dagli Amici della Forteguerriana in occasione del settimo centenario della morte di Dante. Nell’occasione sarà inoltre possibile visitare la mostra Dante vivo, curata da Chiara Murru e comprendente i principali esemplari danteschi posseduti dalla Forteguerriana.

Per accedere alla biblioteca e partecipare all’iniziativa è necessario presentare il Green Pass.

Per informazioni, scrivere all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it oppure telefonare allo 0573 371452 negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.

[comune di pistoia]