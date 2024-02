biblioteca forteguerriana. MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “FINCHÉ CI SI VEDE. 100 RIFLESSIONI DI SPORT”

Appuntamento alle 17

PISTOIA. Martedì 20 febbraio alle 17 nuovo appuntamento in Biblioteca Forteguerriana con il programma di “Leggere, raccontare, incontrarsi…”. In programma la presentazione del libro Finché ci si vede. 100 riflessioni di sport di Gabriele Magni (Atelier, 2023) alla presenza dell’autore.

Una raccolta di riflessioni legate allo sport scritte da Gabriele Magni, schermidore pistoiese che nelle specialità della spada e del fioretto ha conquistato medaglie olimpiche e titoli mondiali. Un libro senza pretese letterarie, ma che l’autore scrive nella consapevolezza di aver vissuto una vita all’insegna dello sport e di avere quindi titolo a esprimere il suo punto di vista in materia.

Si tratta pensieri brevi, più o meno leggeri, nel corso del tempo condivisi sui social, nati da un’esperienza diretta, da un articolo letto o da una notizia di cui Magni è venuto a conoscenza.

Nato a Pistoia nel 1973, Gabriele Magni ha iniziato a praticare la scherma nel 1978 nella società Scherma Pistoia 1894, seguendo le orme del fratello maggiore Luca. Nel 1989 è stato convocato per la prima volta nella squadra nazionale di fioretto e ha mantenuto la maglia azzurra fino al 2004. Successivamente si è dedicato alla spada, specializzandosi così in entrambe le armi. Ha partecipato a olimpiadi e campionati mondiali. Nel 2013 ha ricoperto l’incarico di delegato provinciale del Coni pistoiese, mentre dal 2017 al 2020 è stato assessore allo sport del Comune di Pistoia.

Nel 2000 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica e nel 2008 ha vinto il premio Etica nello sport. Nel corso degli anni è stato promotore di iniziative sociali e di beneficenza.

Il programma completo del ciclo “Leggere, raccontare, incontrarsi…” è disponibile sul sito della Biblioteca Forteguerriana https://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/leggere-raccontare-incontrarsi-gennaio-maggio-2024/

[comune di pistoia]