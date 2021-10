biblioteca forteguerriana. MARTEDÌ L’INCONTRO “DANTE E L’IDENTITÀ NAZIONALE. LA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI”

Sarà tenuto da Giampaolo Perugi alle 17, nella sala Gatteschi

PISTOIA. Per il ciclo di conferenze “Dante Vivo”, martedì 5 ottobre, alle 17, nella sala Gatteschi della biblioteca Forteguerriana, lo studioso Giampaolo Perugi terrà una lezione dal titolo Dante e l’identità nazionale. La società Dante Alighieri.

Dalla fine del Settecento e nel Risorgimento, Dante venne venerato come il sommo poeta, padre della lingua italiana e perciò della patria. Questo culto ebbe a Pistoia manifestazioni particolarmente precoci. Il primo monumento a lui dedicato fu eretto nel Giardino Puccini e a lui furono dedicati i Parentali del 1825. Quando, a fine secolo, nacque un’associazione che si prefisse di salvaguardare la lingua e la cultura italiana nelle terre di confine e tra gli emigranti, essa prese il nome di Dante Alighieri.

Giampaolo Perugi è stato per quasi quarant’anni docente di storia e filosofia nelle scuole pistoiesi e autore di numerose pubblicazioni di storia per la scuola. Attualmente si occupa in prevalenza di storia locale e fa parte della redazione della rivista “Storialocale”, nella quale sono apparsi alcuni suoi lavori.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati nel rispetto delle misure anti-Covid. È consigliata la prenotazione all’indirizzo forteguerriana@comune.pistoia.it o al numero 0573 371452 negli orari di apertura della biblioteca.

