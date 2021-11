biblioteca lazzerini. POSTI STUDIO TUTTI DISPONIBILI

Da martedì 2 novembre tornano disponibili tutti i posti studio nelle Biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord ‘P. Impastato’. E anche le postazioni computer. Prorogato fino al 17 dicembre il servizio gratuito di Prestito a domicilio

PRATO. A partire da domani martedì 2 novembre tornano disponibili tutti i posti studio nelle Biblioteche Lazzerini, Ovest e Nord ‘Peppino Impastato’. E questo grazie al nuovo Decreto legge 139 dell’8 ottobre 2021 che dispone l’abolizione della “distanza interpersonale di almeno un metro” tra i visitatori nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura. Resta comunque obbligatoria la prenotazione dei posti studio in Lazzerini con Affluences, ma con alcune importanti novità.

Non esisteranno più le fasce orarie della mattina o del pomeriggio. Ora si potrà prenotare l’orario in cui si preferisce andare a studiare in Biblioteca e si potranno effettuare fino a 2 prenotazioni giornaliere per una durata massima di 5 ore ciascuna.

Sarà necessario convalidare la presenza in Biblioteca entro 1 ora, al termine della quale la prenotazione sarà cancellata. Se poi si intende andare via prima del previsto, sarà possibile cliccare su “ Abbrevia la mia presenza” e liberare il posto per permettere a un altro utente di prenotarlo.

E un’altra grande novità attende il pubblico della Lazzerini: da domani martedì 2 novembre torneranno disponibili anche tutte le postazioni computer che dovranno essere prenotate direttamente in Biblioteca rivolgendosi ai bibliotecari presenti nelle sale. Si potranno quindi usare nuovamente le postazioni internet, quelle dedicate al catalogo e a tante altre risorse informative, le postazioni per la visione film e per l’ascolto musica per le quali si raccomanda di dotarsi di cuffie personali.

Si prenoteranno direttamente in Biblioteca anche i posti per leggere un giornale o una rivista e per consultare i materiali che non sono a scaffale.

Nelle Biblioteche Ovest e Nord ‘P. Impastato’ i posti saranno assegnati sempre in ordine di arrivo. Infine è stato prorogato ancora il servizio gratuito di Prestito a domicilio per i cittadini in quarantena, isolamento o in situazione di vulnerabilità, organizzato dal Comune di Prato – Biblioteca Lazzerini e dall’Associazione Arci Comitato Territoriale nell’ambito del Progetto Insieme. Fino al 17 dicembre si potranno quindi ricevere direttamente a casa libri, cd e audiolibri in prestito.

Informazioni:

Biblioteca comunale Lazzerini

www.bibliotecalazzerini.prato.it

[comune di prato]