biblioteca magnani. SI AMPLIA L’ORARIO E LA POSSIBILITÀ DI SCELTA DI LIBRI E DVD

Basterà una tessera gratuita per accedere a tante nuove opportunità

PESCIA. È partito in questi giorni un nuovo servizio che permetterà a tutti gli utenti della biblioteca Magnani di Pescia di ampliare decisamente la possibilità di scelta di libri e dvd.

Infatti, oltre alla rete documentaria della provincia di Pistoia, sarà possibile accedere attraverso la rete internet a quella dell’empolese —valdelsa e della provincia di Pisa. I volumi o dvd scelti saranno recapitati alla biblioteca di Pescia dove il richiedente le ritirerà.

Tutto questo sarà possibile attivando una tessera Redop, gratuita, necessaria per accedere al portale della stessa Redop e a quello del servizio Triopac, che allarga appunto ai tre sistemi territoriali l’interazione dei prestiti e delle consultazioni.

Il prestito dei libri dura 30 giorni, mentre quello dei dvd sette, nella tessera ci saranno le credenziali in termini di password e username che serviranno per perfezionare i vari passaggi e concludere il prestito.

Intanto la biblioteca Carlo Magnani, che si trova in via Sismondi, amplia il proprio orario di apertura al pubblico, con il mercoledì e il venerdì che diventano a orario continuato. Per entrare in biblioteca è necessario il green pass rafforzato e, in caso di eventi, indossare la mascherina ffp2.

Questi gli orari della biblioteca Magnani di Pescia: lunedì dalle 9 alle 12,30, il martedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,45, il mercoledì dalle 9 alle 18, 45, il giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,45 e il venerdì dalle 9 alle 18,45.

La biblioteca ragazzi è aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18,30, il mercoledì dalle 15,45 alle 17,15.

Per ogni problematica relativa alla biblioteca ragazzi ci si può comunque rivolgere alla biblioteca Magnani (telefono 0572-490949) oppure inviando una mail a info.biblioteca@comune.pescia.pt.it

[comune di pescia].