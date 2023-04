BIBLIOTECA SAN GIORGIO, AL VIA UN CICLO DI INCONTRI CON UN TEAM DI FISIOTERAPISTI

Programmati sei incontri tra aprile e giugno, alle 17 in sala Manzini. La partecipazione è gratuita per un massimo di 20 iscritti

PISTOIA. La Biblioteca San Giorgio, in collaborazione con Kineia Lab, il centro di riabilitazione pistoiese, ha organizzato una serie di incontri, che si terranno in sala Manzini, sempre alle 17, da aprile a giugno. Durante i sei appuntamenti, condotti dai professionisti del team Kineia, verranno affrontate diverse tematiche fisiologiche.

Il primo incontro, a cura del fisioterapista e posturologo Riccardo Zanola, si terrà martedì 18 aprile con L’importanza della postura: mito o verità?, una riflessione su regole e consigli per prevenire o curare il mal di schiena.

Seguirà, giovedì 27 aprile, un approfondimento della fisioterapista Giulia Mazzei su La R.P.G. (rieducazione posturale globale) nel trattamento del dorso curvo e della scoliosi. Una tecnica innovativa che si pone, tra gli altri, l’obiettivo di prevenire l’insorgere di posture alterate nel bambino ed evitarne il peggioramento nella crescita.

Il mese dopo, due saranno gli appuntamenti. Martedì 16 maggio, con i fisioterapisti Francesco Barsi e Federico Cecchi, si parlerà di Cervicale e lombare: dalla struttura alle patologie più comuni.

I due esperti spiegheranno le caratteristiche principali di queste condizioni e le possibili terapie. Giovedì 25 maggio, sarà affrontato l’Approccio multidisciplinare in gravidanza, con la fisioterapista e osteopata Giulia Mazzei e l’ostetrica Giulia Moncini.

Concluderanno il calendario di eventi, lunedì 5 giugno, la discussione Dall’artrosi all’appoggio del piede: le problematiche più comuni dell’arto inferiore con i due fisioterapisti Francesco Barsi e Federico Cecchi che tratteranno le principali patologie che possono colpire l’anca, il ginocchio e il piede. Giovedì 15 giugno, terminano gli appuntamenti i fisioterapisti Riccardo Zanola e Francesco Barsi con Patologie dell’arto superiore: dalla spalla congelata al dito a scatto, passando dal gomito del tennista.

La partecipazione è gratuita per l’intero ciclo di lezioni. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca.

Chi non è ancora iscritto alla biblioteca potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 20 richieste.

