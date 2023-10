biblioteca san giorgio. ALIMENTARE IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO

Oggi lunedì 2 ottobre si parla del sistema immunitario e come prepararsi alla stagione invernale. Il secondo appuntamento è il 24 ottobre su come scegliere oli e grassi. Entrambi si svolgono nella sala Manzini alle 17

Sono in programma due nuovi appuntamenti nella Biblioteca San Giorgio con la Scuola Alimentare della biologa nutrizionista Stefania Capecchi.

Lunedì 2 ottobre alle 17 nella sala Manzini l’argomento della lezione sarà Alimentare il nostro sistema immunitario: come prepararsi ad affrontare la stagione invernale. L’alimentazione può influenzare positivamente o negativamente le nostre difese immunitarie; è importante la scelta di determinati cibi piuttosto che altri per affrontare la stagione invernale (e non solo) in buona salute.

Il secondo appuntamento è previsto martedì 24 ottobre sempre alle 17 nella sala Manzini per parlare di Oli e grassi da condimento… cosa scegliere? I grassi alimentari sono importanti nella nostra alimentazione, non devono essere demonizzati come spesso accade, ma devono essere scelti con attenzione.

La partecipazione, per un massimo di 20 persone, è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.

