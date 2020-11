biblioteca san giorgio. ATTIVATO IL SERVIZIO DI PRESTITO “DA ASPORTO”

Prevista una postazione mobile vicino all’atrio. Il servizio è limitato ai soli materiali prenotati. Le restituzioni sono state prorogate in automatico fino all’11 dicembre

PISTOIA. Da oggi, venerdì 6 novembre, la biblioteca San Giorgio effettua, con il consueto orario, il servizio di prestito “da asporto” in una postazione mobile nelle vicinanze dell’atrio, al di fuori dell’edificio, dove gli utenti potranno ritirare i materiali precedentemente prenotati ed effettuare le restituzioni. Si tratta di una soluzione che vuole preservare il diritto di accesso alla conoscenza di studenti, ricercatori, lavoratori e famiglie.

Questa modalità è stata individuata in ottemperanza alle linee strategiche elaborate dal tavolo tecnico della Regione Toscana in collaborazione con i rappresentanti delle Reti bibliotecarie toscane, a seguito della pubblicazione del Dpcm del 3 novembre.

Sono allo studio anche soluzioni alternative a sostegno delle fasce deboli della cittadinanza.

Le persone potranno effettuare le prenotazioni autonomamente attraverso il sistema MyDiscovery, oppure rivolgendosi al servizio di assistenza telefonica e reference on line, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. Questi i numeri da chiamare: 0573 371600 oppure 0573 371790.

Una volta effettuata la prenotazione, l’utente deve attendere l’arrivo della comunicazione di “Pronto al prestito”. Il servizio di prestito “da asporto” sarà limitato ai soli materiali prenotati.

Chi avesse perso le proprie credenziali, le avesse dimenticate o avesse difficoltà a effettuare le prenotazioni on line potrà rivolgersi al servizio di assistenza telefonica.

In questa fase sono sospese le donazioni librarie, mentre il prestito interbibliotecario continua a essere attivo. Come accaduto a marzo, le scadenze per le restituzioni sono state prorogate in automatico fino all’11 dicembre e le tariffe di rimmissione non vengono applicate in questo periodo di chiusura al pubblico.

[comune di pistoia]