BIBLIOTECA SAN GIORGIO CHIUSA AL PUBBLICO PER SANIFICAZIONE

PISTOIA. La biblioteca San Giorgio resterà chiusa al pubblico per alcuni giorni da oggi, lunedì 14 dicembre. Uno stop temporaneo e cautelativo, finalizzato a una sanificazione straordinaria degli ambienti della struttura di via Pertini in seguito al riscontro di un caso di positività al Covid-19.

La riapertura degli spazi al pubblico è prevista nei prossimi giorni, completate tutte le operazioni di sanificazione. Per contenere al massimo i disagi, i prestiti in scadenza saranno automaticamente posticipati, intanto fino a mercoledì 16 dicembre.

Coloro i quali avevano prenotato la postazione di studio in queste giornate, saranno contattati per ricalendarizzare l’accesso in biblioteca.

Restano confermati gli eventi on line previsti in calendario. Il personale è al lavoro per agevolare e rendere operative tutte le soluzioni che limitino il più possibile il disagio di questa chiusura improvvisa.

È possibile contattare la biblioteca San Giorgio chiamando al numero 0573371600, dalle 9 alle 19, per ricevere supporto e assistenza nelle ricerche bibliografiche, oppure scrivendo all’indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it

[comune di pistoia]