biblioteca san giorgio. DA OGGI TRE INCONTRI DI TRAINING AUTOGENO

PISTOIA. Da oggi sabato 6 marzo la biblioteca San Giorgio propone un nuovo appuntamento dedicato al benessere personale: “Pillole di benessere”, a cura della psicoterapeuta Maria Capo. È uno spazio che nasce con l’obiettivo di creare un intermezzo di armonia e serenità nella giornata: tre incontri di Training Autogeno che permetteranno a chiunque lo desideri di concedersi un momento di carica ed equilibrio per continuare la giornata. Il Training Autogeno è infatti un metodo di autodistensione che, attraverso l’apprendimento progressivo di esercizi specifici, consente di ottenere in tempi brevi apprezzabili risultati psicosomatici e di intervenire su numerosi disturbi funzionali.

I tre appuntamenti, della durata di 30 minuti ciascuno, sono in programma sabato 6, 13 e 20 marzo, alle 13.30 sulla piattaforma online Webex. Al momento dell’iscrizione saranno indicati tutti i dettagli tecnici e il link per accedere al corso on-line.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Massimo 20 partecipanti. L’iscrizione è consentita entro le ore 12 del giorno precedente l’incontro. Informazioni più dettagliate all’indirizzo https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/pillole-di-benessere

Maria Capo (Pistoia, 1973) è una psicologa e psicoterapeuta con un’ampia esperienza acquisita in Italia e all’estero sul fronte della psicologia dell’emergenza e delle catastrofi, della valutazione degli eventi traumatici e della cura dei disturbi post traumatici. Svolge attività di docenza per le infermiere volontarie della Croce Rossa, per le forze dell’ordine e per altre istituzioni.

È docente a contratto all’Università di Pisa (Psicologia dell’emergenza e dell’urgenza).

