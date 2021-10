biblioteca san giorgio. DOMANI “LIBRI IN FESTA” ALLE FORNACI

Appuntamento alle 16.30 in via Gentile, nel giardino antistante la sede di Spi-Cgil e dell’associazione ‘Voglia di Vivere’ in via Gentile

PISTOIA. Giovedì 14 ottobre, alle 16.30 alle Fornaci, nel giardino antistante la sede di Spi-Cgil e dell’associazione ‘Voglia di Vivere’ in via Gentile, è in programma “Libri in festa”, una iniziativa di promozione della lettura voluta dalla biblioteca San Giorgio e dalle due associazioni coinvolte per valorizzare la presenza di una “casina dei libri” decorata dall’artista pistoiese Rossella Baldecchi.

L’evento, che si svolgerà alla presenza dell’assessore alla cultura Margherita Semplici, della direttrice della biblioteca San Giorgio Maria Stella Rasetti, della segretaria della Funzione pubblica della Cgil Pistoia Silvia Biagini e dei rappresentanti di Spi-Cgil e ‘Voglia di Vivere’, si propone di coinvolgere i cittadini del quartiere, in particolare i bambini, a scoprire i “segreti” contenuti all’interno della casina: libri per tutte le età, che ogni lettore può prendere e portare a casa senza bisogno di restituirli, come avviene normalmente quando ci si reca in biblioteca.

Le due associazioni coinvolte nel progetto faranno da custodi della casina, alimentando con sempre nuovi libri gli spazi che al suo interno rimarranno vuoti a mano a mano che i lettori sceglieranno i titoli da portarsi a casa.

La casina è stata realizzata grazie al contributo del Ministero della cultura, nell’ambito del progetto nazionale “Biblioteca, casa di quartiere”, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana nell’intento di intervenire nelle aree più svantaggiate dei territori urbani per consentire forme nuove e anche irrituali di accesso alla lettura e alla cultura.

Lo spazio scelto per la casina è tutt’altro che casuale. Già da alcuni anni, infatti, sia nella sede di Spi-Cgil delle Fornaci, sia nella sala d’attesa degli studi medici dell’associazione ‘Voglia di vivere’ sono attivi i punti — prestito della biblioteca San Giorgio, grazie ai quali la biblioteca va «fuori di sé» alla ricerca di un pubblico di lettori meno abituato a utilizzare i servizi di via Pertini.

Ospite d’onore della festa sarà l’artista pistoiese Rossella Baldecchi, autrice del lavoro artistico che decora la “casina”: i suoi ritratti di donne, famosi ormai in tutto il mondo, rappresentano un invito ad avvicinarsi e a scoprire il tesoro contenuto all’interno.

In totale le “casette dei libri” distribuite sul territorio comunale sono quattro: oltre a quella decorata da Rossella Baldecchi, le altre sono state dipinte da Fabio De Poli, Cristina Maria Palandri, Nico Fedi.

