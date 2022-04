biblioteca san giorgio. DOMANI VENERDÌ 15 APRILE UN INCONTRO PER PARLARE DI GATTI

Alle 16, alla presenza degli scrittori Mariana Alberghini e Luca Ortino, verrà presentata l’antologia “Gatti dall’altrove”, insieme a Massimo Rossi

PISTOIA. Chi sono davvero i gatti? Venerdì 15 aprile, alle 16, nell’atrio della biblioteca San Giorgio proveranno a dare una risposta a questa domanda alcuni tra i migliori scrittori italiani di genere fantastico, ma al contempo profondi conoscitori del mondo felino.

L’incontro è svolto in collaborazione con l’associazione Amici della San Giorgio e vede l’intervento dei curatori dell’antologia Gatti dall’altrove (pubblicata recentemente dall’editore Mursia), ossia Mariana Alberghini e Luca Ortino, insieme a Massimo Rossi.

L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione.

Marina Alberghini, scrittrice, saggista e pittrice, vive in compagnia di 2 cani e 15 gatti a Fiesole, dove ha fondato l’Accademia dei Gatti Magici. Numerosi i riconoscimenti e i premi che le sono stati attribuiti.

Luca Ortino ha curato antologie di genere fantastico, noir e western per diverse case editrici italiane. Scrittore in proprio e amante dei gatti, ha anche ereditato dal padre Michele la passione per la pittura.

Massimo Rossi è il papà umano delle “gatte sindaco” che vivono nel municipio di Gravellona Lomellina in provincia di Pavia, e sono famose in tutta Italia per concelebrare matrimoni e presenziare alle varie cerimonie pubbliche.

[comune di pistoia]