biblioteca san giorgio. I CINQUE ELEMENTI DI PSICOLOGIA

Da giovedì al via al ciclo di incontri con Cristiana Ferrara. Gli appuntamenti sono alle 17.30 nella sala Manzini. L’iniziativa è gratuita

PISTOIA. “I cinque elementi in psicologia” è il titolo di un ciclo di cinque incontri a cura della dottoressa Cristiana Ferrara, in cui si affronteranno le ragioni del malessere psicologico e come superarle per raggiungere i propri obiettivi con una maggiore consapevolezza di se stessi.

Le iniziative si terranno tutte alle 17.30 nella sala Manzini, al primo piano della Biblioteca San Giorgio.

Giovedì 5 ottobre è previsto l’appuntamento Quando le parole non servono bastano le emozioni. La volta successiva, sabato 21 ottobre, si parlerà di Non concentrarti sui tuoi “pensieri negativi”, finirai per trasformarli in realtà. Lunedì 30 ottobre è la volta di Il comportamento è lo specchio in cui tutti mostrano la loro vera immagine, poi lunedì 6 novembre si parla di Voglio un po’ di tregua da tutto. Stress e autosabotaggio. Giovedì 16 novembre il ciclo si chiude con l’incontro E tu sei felice?

La partecipazione è gratuita per un massimo di 20 persone. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.

Cristiana Ferrara è una psicologa psicoterapeuta. Esercita a Pistoia e a Firenze, dove conduce laboratori sulla sofferenza interiori e sulla crescita personale.

[comune di pistoia]