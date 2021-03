biblioteca san giorgio. “IL CINEMA RACCONTATO”

Sabato 27 marzo incontro online per parlare del regista iraniano Jafar Panahi

PISTOIA. Per il ciclo “Il cinema raccontato”, dedicato ad alcuni dei grandi autori del cinema contemporaneo italiano e internazionale, domani sabato 27 marzo alle ore 17 è in programma la presentazione online del libro Visioni di contrabbando. Il cinema inarrestabile di Jafar Panahi (Digressioni Editore, 2020) di Claudio Zito. L’autore omaggerà il coraggio e la tenacia del maestro iraniano dialogando con Marco Dalla Gassa, docente Università Ca’ Foscari di Venezia.

Nonostante i tanti premi ricevuti (la Camera d’or per Il palloncino bianco e il Premio della giuria “Un certain regard” per Oro rosso a Cannes, il Pardo d’oro a Locarno per Lo specchio e il Leone d’oro per Il cerchio) la censura iraniana ha imposto a Jafar Panahi di non fare più film per vent’anni. Il regista continua comunque a girare pellicole (Taxi Teheran, Orso d’oro a Berlino nel 2005).

L’incontro sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook della San Giorgio https://www.facebook.com/SanGiorgioPistoia. Il programma completo di incontri e approfondimenti è al link https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-cinema-raccontato-2021.

[comune di pistoia]