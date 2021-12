biblioteca san giorgio. “IL TEMPO DEGLI ANIMALI”, LA PRESENTAZIONE DEL NUMERO MONOGRAFICO DELLA RIVISTA OMBRONE

Appuntamento domani venerdì 17 dicembre alle 17 nell’auditorium Terzani

PISTOIA. Domani venerdì 17 dicembre alle ore 17 nell’auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio sarà presentato “Il tempo degli animali” di Carlo Grande, numero monografico della rivista “Ombrone”. Insieme all’autore interverranno il giornalista Pietro Iozzelli, già caporedattore dell’edizione fiorentina del quotidiano “La Repubblica”, e l’artista Paolo Tesi, ideatore e curatore di “Ombrone”.

Il numero della rivista, uscito in due fascicoli dopo dieci anni di interruzione della pubblicazione, contiene trentuno articoli di Carlo Grande pubblicati su “La Stampa¢ fra l’8 dicembre 2009 e il 31 agosto 2021 nella rubrica settimanale“I tempi degli animali”, poi intitolata “Animalia”, ed è arricchito dalle illustrazioni di Gloria Iozzelli.

Nel descrivere la genesi dei fascicoli Paolo Tesi racconta di come per lui fosse un appuntamento fisso la lettura della rubrica di Carlo Grande, ogni martedì, sul quotidiano torinese, e di come avesse già in progetto la pubblicazione di una selezione degli articoli nel 2012. Progetto che non ha realizzato a causa dell’interruzione della pubblicazione di “Ombrone” e che ha ripreso quando ha deciso di dare alle stampe, dopo dieci anni di silenzio, un nuovo numero della rivista, proprio nel momento in cui la rubrica di Grande è stata interrotta.

I due fascicoli di “Ombrone” possono dunque essere considerati un tributo all’autore e un suo commiato dai lettori che per tanti anni lo hanno seguito sulle pagine de La Stampa.

Carlo Grande, nato a Torino nel 1957, è scrittore, giornalista e sceneggiatore. Scrive su varie testate, da “D. La Repubblica delle donne” a “Diario” a “L’indice”, occupandosi di cultura, ambiente ed ecologia. Già direttore responsabile della rivista di Italia nostra, la prima associazione ambientalista nata in Italia, collabora con la Scuola Holden.

[comune di pistoia]