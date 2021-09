biblioteca san giorgio. “LIBRI IN CAMMINO”: NEL FINE SETTIMANA DUE APPUNTAMENTI

Sabato passeggiata sul Cammino di San Bartolomeo e alle 11.30 nella piazza della chiesa a Le Piastre conversazione sul libro “Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammino”. Domenica camminata sulla Romea Germanica Imperiale. Al circolo Arci I Lagoni la presentazione del libro “Memorie dal sottobosco”. Le prenotazioni per le escursioni, gratuite, entro venerdì 1° ottobre

PISTOIA. Archiviati con soddisfazione i primi due incontri di “Libri in cammino”, il programma dell’iniziativa della Biblioteca San Giorgio, che porta i libri e i loro autori a camminare sui sentieri intorno a Pistoia, prevede nuovi appuntamenti nel fine settimana.

Sabato 2 ottobre l’iniziativa è alle 9.30 al parcheggio delle Piastre per una passeggiata guidata sul tracciato del Cammino di San Bartolomeo fino all’Erba Minuta e ritorno, con ingresso alla Ghiacciaia della Madonnina. Al ritorno a Le Piastre, a partire dalle 11.30, nella piazza della Chiesa, (in caso di maltempo all’interno) si terrà la conversazione sul libro “Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammino” (edizioni Ediciclo), di Roberta Ferraris, una delle maggiori autrici italiane di guide turistiche ed escursionistiche, di libri di cucina e di sostenibilità ambientale. Dopo l’incontro è possibile pranzare in montagna al ristorante Il Rustichello di Prunetta (prezzo convenzionato 20 euro, è richiesta la prenotazione entro venerdì 1° ottobre al numero 0573 672962 specificando che si tratta dell’iniziativa Libri in Cammino e comunicando eventuali intolleranze alimentari).

Domenica 3 ottobre l’iniziativa si sposta sul tracciato della Romea Germanica Imperiale. L’appuntamento è alle 9.30 a Collina, di fronte all’Antica Locanda. Da lì partirà una camminata nel bosco fino al Passo della Piastreta, che offre una straordinaria veduta di Pistoia e incrocia il sentiero Cai 00. Tornati alla base, la comitiva si sposterà per raggiungere il circolo Arci I Lagoni, dove si terrà la presentazione del libro “Memorie dal sottobosco” (Exòrma, 2021) del poeta e appassionato entomologo Tommaso Lisa: un originale racconto scientifico sulla passione di un entomologo dilettante per i coleotteri dei funghi. Dopo la presentazione è possibile fermarsi a pranzo al circolo I Lagoni (prezzo concordato 20 euro, prenotazione entro venerdì 1° ottobre al numero 345 8191075).

La partecipazione alle escursioni e alle conversazioni è gratuita, ma per le escursioni occorre prenotarsi entro le ore 12 del venerdì. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome, data di nascita e numero di telefono cellulare e indicando l’evento a cui si intende partecipare.

Le richieste sono accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti. Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.

Le passeggiate saranno condotte da una Guida Ambientale Escursionistica abilitata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). I percorsi non presentano particolari difficoltà ma si richiede l’uso di calzature da montagna e si consiglia l’uso di bastoncini da trekking. In caso di maltempo, gli incontri e i pranzi si terranno al chiuso e sarà dunque necessaria l’esibizione del green pass.

